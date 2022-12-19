На Кубани в 2024 году начнут строить новый курортный город Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Кубани построят новый курортный город. Планируется, что его начнут возводить уже в 2024 году. Работы проведет московский девелопер «Самолет».

- Я думаю, что в 2023 году мы будем заниматься созданием концепции и мастер-плана. В стройку мы перейдем, скорее всего, к 2024 году, - сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Антона Елистратова.

Уточняется, что новый курортный город будет рассчитан на 500 тысяч — 1 миллион человек.