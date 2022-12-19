Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани с 2019 года сократилось количество проверок бизнеса в 2,5 раза. Об этом сообщили в Тихорецком районе на выездном заседании Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательства при прокуратуре края.

- В 2022 году прокуроры выявили более 9 тысяч нарушений. Их нашли в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов. Для устранения нарушений внесли более 4 тысяч актов прокурорского реагирования. Также инициировано привлечение более 290 чиновников к административной ответственности, - сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Уточняете, что по фактам препятствия законной предпринимательской деятельности возбуждены три уголовных дела.

В этом году контролирующим органам отказали в проведении более 700 внеплановых проверок. Это более 72% от всех проводимых работ.