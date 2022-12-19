Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские школьники участвуют во Всероссийской олимпиаде «Безопасный интернет». Конкурсное тестирование уже прошли более 25 тысяч учащихся региона. Конкурс проведут для учеников 1-9 классов до 26 декабря.

- Задания олимпиады предлагают школьникам найти решения задач, с которыми можно столкнуться в сети. Так ребята учатся использованию гаджетов без вреда для здоровья. Также у них будет меньше вероятности попасться на уловки кибермошенников, - сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Уточняется, что участие для всех желающих будет абсолютно бесплатным.

Олимпиада поможет школьникам проверить логическое мышление, обучит грамотному поведению при использовании гаджетов, браузеров и поисковиков. Также этике общения в соцсетях и мессенджерах.