На Кубани 20 декабря ожидаются снег Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Кубани ожидаются снег, туман и сильный ветер 20 декабря. В некоторых районах дороги покроются льдом. Во всем крае будет переменная облачность.

- Температура воздуха днем составит 0-5 градусов тепла. Ночью похолодает до -8 градусов. В горных районах ночью температура опустится до -11 градусов, порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

В краевой столице декабря ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов. Ночью похолодает до -5 градусов.