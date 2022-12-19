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НовостиОбщество19 декабря 2022 19:48

На Кубани ожидаются снег, туман и сильный ветер 20 декабря

Температура воздуха днем достигнет +5 градусов
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани 20 декабря ожидаются снег

На Кубани 20 декабря ожидаются снег

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Кубани ожидаются снег, туман и сильный ветер 20 декабря. В некоторых районах дороги покроются льдом. Во всем крае будет переменная облачность.

- Температура воздуха днем составит 0-5 градусов тепла. Ночью похолодает до -8 градусов. В горных районах ночью температура опустится до -11 градусов, порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

В краевой столице декабря ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов. Ночью похолодает до -5 градусов.