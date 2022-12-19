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НовостиОбщество19 декабря 2022 20:15

В Адыгее три человека попали в больницу после лобового ДТП

Авария случилась на 3 километре автодороги «Обход города Майкопа»
Мария ЧАЛАЯ
В Адыгее в результате аварии три человека попали в больницу

В Адыгее в результате аварии три человека попали в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее три человека попали в больницу после лобового ДТП. Авария произошла 19 декабря на 3 километре автодороги «Обход города Майкопа».

- 23-летний житель Краснодарского края ехал за рулем отечественного автомобиля. Он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с другой машиной иностранного производства, - сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Адыгея.

Уточняется, что в результате аварии, в больницу попали трое человек. Это 64-летний майкопчанин, который находился за рулем иномарки, 65-летняя пассажирка и сам виновный аварии.

На данный момент по факту аварии проводится проверка.