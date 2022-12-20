Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 и 21 декабря 2022 года

Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 20 и 21 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- 20 декабря света не будет в поселке Эстосадок на улицах: Эстонская 81, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Старонасыпная, Взлетная, Куйбышева, Ленина, Гоголя, Светогорская, Витебская, Рижская, Большая, Прогресс. Также Полтавская, Волжская, Вологодская, Дорога на большой Ахун, Новороссийское шоссе, ул. Макаренко, Голенева, Механическая и в переулке Пастушечий, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что свет отключат и в микрорайонах Красный Штурм и Сутугинская балка. Также в поселках Харциз Первый, Харциз Второй, Отрадное, Солох-аул, Третья рота.

21 декабря электроэнергии не будет на улицах: Гастелло, Прибрежная, Просвещения Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Каспийская, Бакинская, Николаевская, Псебайская, Тульская Абовяна, Голенева, Джапаридзе и в переулках Абовяна и Южный. Также свет отключат в СНТ «Каштан», СНТ «Здоровье», на улицах Пластунская, Леселидзе, Фундучная, Невская, Альпийская, Тихорецкая, Солоники.