Погода в Адыгее 20 декабря 2022: день пройдет без осадков

Узнали, какой будет погода в Адыгее 20 декабря 2022 Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 20 декабря 2022.

В Майкопе синоптики обещают ясную погоду на 20 декабря. Максимальная температура воздуха в этот день +3°C. Ветер восточный, 4 м/с. К вечеру температура опустится до -6°C. Осадков в республиканской столице не ожидается. Ветер восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится ясной, без осадков. В светлое время суток температура воздуха повысится до +2°C. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -7°C. Ветер восточный, 2 м/с.