По всем случаям полицией организована проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Адыгеи за неделю четыре раза ловили с наркотиками. По всем случаям полицией организована проверка.

Полиция на территории республики задержала 29-летнего майкопчанина. При себе у него изъяли 12 свертков с порошком, а позднее на местности обнаружили еще 6. По заключению экспертов- криминалистов в свертках находился метадон.

- Кроме того, за прошедшую неделю стражами правопорядка в Адыгее организованы еще 3 задержания граждан, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в двух случаях задержанные имели при себе запрещенные вещества растительного происхождения. В Майкопском районе в машине мужчины обнаружили наркотик, внешне похожий на соль.