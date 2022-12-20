На территории отремонтировали военный мемориал Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Ейске по нацпроекту обновили Молодежную площадь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На общественной территории отремонтировали военный мемориал, подготовили пешеходные дорожки, спортивную и детскую площадки, установили лавочки и обновили освещение. Зону отдыха в том числе озеленили.

- Обновленная Молодежная площадь станет не только современным объектом для проведения досуга и украшением города, но и памятным местом для жителей Ейска, - сказал временно и. о. министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Всего с 2017 года в Краснодарском крае обновили более 1450 общественных территорий в городах и небольших поселениях. В том числе в Ейском районе привели в порядок зону отдыха в станице Копанской, парки в селе Кухаривка и поселке Советском, сквер в поселке Моревка.