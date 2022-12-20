Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 5:02

В Ейске по нацпроекту обновили Молодежную площадь

На общественной территории заменили покрытие, освещение, установили детскую и спортивную площадки
Светлана ОВДЕЙ
На территории отремонтировали военный мемориал Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории отремонтировали военный мемориал Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Ейске по нацпроекту обновили Молодежную площадь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На общественной территории отремонтировали военный мемориал, подготовили пешеходные дорожки, спортивную и детскую площадки, установили лавочки и обновили освещение. Зону отдыха в том числе озеленили.

- Обновленная Молодежная площадь станет не только современным объектом для проведения досуга и украшением города, но и памятным местом для жителей Ейска, - сказал временно и. о. министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Всего с 2017 года в Краснодарском крае обновили более 1450 общественных территорий в городах и небольших поселениях. В том числе в Ейском районе привели в порядок зону отдыха в станице Копанской, парки в селе Кухаривка и поселке Советском, сквер в поселке Моревка.