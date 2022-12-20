Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Toyota погиб после опрокидывания машины. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла накануне, 19 декабря, на трассе Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная. Предварительно, водитель Toyota Camry превысил скорость и не справился с управлением. В этот момент машина съехала с дороги и опрокинулась в лесополосу.

- Водитель скончался до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Пострадавшего 52-летнего пассажира доставили в районную ЦРБ.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.