Глава Адыгеи поздравил работников ФСБ с профессиональным праздником

Глава Адыгеи поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником. Фото: https://t.me/muratkumpilov

По всей России 20 декабря отмечают День работников органов безопасности. Глава Адыгеи поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником.

- Ваша служба является примером высокого профессионализма, стойкости и мужества. Сохраняя преемственность и лучшие традиции органов безопасности России, вы успешно решаете ответственные служебные задачи, - написал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов поблагодарил работников ведомства за самоотверженность и достойную службу. А также пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.