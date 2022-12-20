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НовостиОбщество20 декабря 2022 5:32

Глава Адыгеи поздравил работников ФСБ с профессиональным праздником

Об этом Мурат Кумпилов написал в своем Telegram-канале
Валерия ГОДОВНИКОВА
Глава Адыгеи поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником. Фото: https://t.me/muratkumpilov

По всей России 20 декабря отмечают День работников органов безопасности. Глава Адыгеи поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником.

- Ваша служба является примером высокого профессионализма, стойкости и мужества. Сохраняя преемственность и лучшие традиции органов безопасности России, вы успешно решаете ответственные служебные задачи, - написал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов поблагодарил работников ведомства за самоотверженность и достойную службу. А также пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.