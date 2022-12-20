Губернатор Кубани поздравил работников ФСБ с профессиональным праздником Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил работников органов ФСБ с профессиональным праздником. Вениамин Кондратьев обратился со словами благодарности в своем telegram-канале.

- Служба сотрудников органов безопасности никогда не знала спокойных времен. Они всегда на передовой в борьбе с экстремизмом, беззаконием, терроризмом и криминалом. 2022-й год стал настоящей проверкой на прочность и для нашего управления ФСБ. Тем не менее, в условиях новых вызовов им удается сохранять мир и безопасность на кубанской земле, стабильность в обществе и экономике, - сказал Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава региона, сотрудники краевого УФСБ в числе первых отправились в зону СВО, в настоящее время продолжая отстаивать национальные интересы страны.

- От имени всех жителей Кубани спасибо каждому из них за добросовестную службу, мужество и самоотверженность! – поздравил губернатор.

Напомним, 20 декабря исполняется 105 лет со дня образования органов государственной безопасности России. Праздник утвержден приказом президента РФ в декабре 1995 года.