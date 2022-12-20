Прорыв водопровода ликвидировали в центре Адлерского района Сочи

Полностью восстановят водоснабжение до конца 20 декабря.

В центре Адлерского района Сочи специалисты водоканала обнаружили прорыв. Для того, чтобы ликвидировать утечку, работникам пришлось перекрыть магистральный водовод. Без воды осталась жители трех микрорайонов. На данный момент, специалистам удалось восстановить водопровод. Уже начался процесс наполнения системы.

- Специалисты произвели запуск насосных агрегатов водозаборного комплекса на реке Мзымта, который снабжает питьевой водой Адлерский и Хостинский районы, а также часть центра курорта, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, полностью восстановят водоснабжение до конца 20 декабря. Продолжает действовать подвоз воды.