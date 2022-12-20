Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 5:56

Доходы Сочи в 2023 году могут составить более 39 млрд рублей

За три года бюджет может пополниться на 93,8 млрд рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Более половины расходов – это проектирование, строительство и содержание учреждений образования.

Более половины расходов – это проектирование, строительство и содержание учреждений образования.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи обсудили показатели бюджета на предстоящие три года. Казна может пополниться на 93,8 миллиарда рублей. Только в 2023 году доходы составят более 39,1 миллиарда рублей. К слову, это на треть выше текущего года.

- Более половины расходов – это проектирование, строительство и содержание учреждений образования, спорта, культуры, здравоохранения, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, мэрия планирует сохранить все социальные выплаты. А для 16 категорий граждан увеличат выплаты в два раза. Администрация продолжает поддерживать семьи мобилизованных жителей.