Доходы Сочи в 2023 году могут составить более 39 млрд рублей

Более половины расходов – это проектирование, строительство и содержание учреждений образования. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи обсудили показатели бюджета на предстоящие три года. Казна может пополниться на 93,8 миллиарда рублей. Только в 2023 году доходы составят более 39,1 миллиарда рублей. К слову, это на треть выше текущего года.

- Более половины расходов – это проектирование, строительство и содержание учреждений образования, спорта, культуры, здравоохранения, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, мэрия планирует сохранить все социальные выплаты. А для 16 категорий граждан увеличат выплаты в два раза. Администрация продолжает поддерживать семьи мобилизованных жителей.