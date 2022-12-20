На Кубани строят промпредприятие по выпуску продукции, не имеющей аналогов в России Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани строят промпредприятие по выпуску продукции, не имеющей аналогов в России. В Северском районе начнут производить компоненты и комплектующие картриджей для консистентных смазок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, на объекте уже построили и подключили к инженерным сетям новый корпус. А для диагностики и ремонта техники предприятия построили мастерскую.

Всего на строительство предприятия выделят 199 миллионов рублей. Экспертный совет Фонда развития промышленности края одобрил финансирование проекта.

- Завод создаст высокотехнологичное производство компонентов и комплектующих полипропиленовых картриджей для пластичных вязких материалов. Раньше на отечественный рынок их поставляли из Европы и Китая, - отметил и.о. руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.