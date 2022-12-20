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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:05

Мэр Сочи поздравил работников ФСБ с профессиональным праздником

Поздравительные слова Алексей Копайгородский написал в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр Сочи пожелал сотрудникам ФСБ крепкого здоровья

Мэр Сочи пожелал сотрудникам ФСБ крепкого здоровья

В России 20 декабря отмечают День работника органов госбезопасности. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником.

- Они выполняют важнейшую работу, от результатов которой во многом зависит социально-политическая обстановка, стабильность в нашем обществе, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи пожелал сотрудникам ФСБ крепкого здоровья, счастья, благополучия, выдержки и оперативной удачи.