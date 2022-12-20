Курорт запустят в республике к 2025 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экокурорт «Лагонаки» вдвое увеличит поток туристов в Адыгею. Курорт запустят в республике к 2025 году.

- Сейчас республику посещает около 500 тысяч туристов в год. Столько же планируется привлечь уже с запуском первого этапа проекта. , - рассказал глава региона Мурат Кумпилов. -

К концу 2025 года на курорте будут построены шесть канатных дорог. Протяженность трасс составит 25 километров, номерной фонд - 642 единицы. Кроме того,там планируется аквапарк, а также объекты со спа-услугами. Это позволит сделать объект привлекательным для туристов в любое время года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что всесезонный курорт в Адыгее построят в стиле неошале. Опубликованы фото будущего облика «Лагонаки».