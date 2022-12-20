Сыры Selection - и простой рецепт станет праздничным

Совсем скоро в воздухе запахнет праздником: хвоей, мандаринами и новогодними блюдами. И мы соберемся с близкими, чтобы разделить ощущение счастливых перемен, надежду на лучшее и веру в чудеса. Украшением любого застолья станут закуски или полноценные блюда с премиальными сырами «Николаевских сыроварен».

Год зрелости

Вкусные угощения из качественных продуктов символизируют всю важность встречи. И твердые сыры линейки Selection точно удивят и порадуют самых придирчивых гурманов. Parmesan Gold, Gruyere Original, Gouda Gold, Emmental Gold появились в продаже только в этом году.

С английского «selection» - значит «выбор», «отбор». Сыры производят из отборного молока с собственных ферм на уникальном автоматизированном сыродельном заводе «Сыры Кубани» в Выселковском районе Краснодарского края. Здесь их не просто готовят, а за ними по-настоящему трепетно ухаживают. Посол, сушку, переворачивание сыров с помощью высоких технологий скрупулезно производят умные и аккуратные роботы.

Каждый сорт зреет как минимум целый год, чтобы порадовать покупателей своим премиальным качеством, напоминающим традиционные швейцарские сыры. Благодаря выдержке их вкус и аромат ярче и изысканнее, а структура плотнее, чем у привычных видов сыра. Отличительной особенностью твердых сыров является присутствие сырных кристаллов, ощутимых при раскусывании.

Директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич:

- В зависимости от вида сыра средний расход сырья – один килограмм готового продукта на десять литров молока. И чтобы сделать хороший сыр, а тем более элитный, нужно использовать только отборное сырье.

«Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачёва – один из флагманов производства молока в России, имеющий масштабный животноводческий комплекс и собственную кормовую базу. Это дает преимущества по получению лучшего молока с высоким содержанием белка для приготовления премиальных сыров.

Мы гордимся качеством продуктов линейки Selection и видим в них достойную перспективу импортозамещения европейских аналогов на российском рынке. Верим, что наш труд внесет свой вклад в повышение культуры потребления выдержанных сыров, и они станут любимым дополнением праздника для наших соотечественников».

Волшебный вкус

Светло-янтарный твердый сыр Parmesan Gold имеет правильную чешуйчатую структуру, деликатный аромат с ореховыми тонами и легкий элегантный вкус.

Тающий во рту Gruyere Original обладает сбалансированным сливочным вкусом с тонкими сидровыми и ореховыми нотами. Его вкусоароматические характеристики - это смесь сухих полевых цветов, яблочной пастилы и топленого масла.

Gouda Gold — это сильный аромат с нотами пряностей и сухофруктов, насыщенный и яркий, чуть сладковатый вкус, напоминающий карамельную ириску.

Emmental Gold обладает сладковатым вкусом с пряными, фруктово-ореховыми нотками.

Твердые сыры сочетаются с конфитюрами, фруктами и орехами. Причем с каждым из них вкус сыра раскрывается по-разному.

Оригинальная подача

Структура продуктов предполагает два вида подачи – кусочками неопределенной формы или стружкой. Нарезать привычным способом, без крошения, их не удастся, поэтому для этого профессионалы используют специальные ножи. Для колки твердых сыров подойдет нож в форме короткого клинка, заточенный с обеих сторон, а для получения сырной стружки – слайсерный нож-лопатка. Приобретать такие ножи имеет смысл, когда твердый сыр уже стал частью привычного рациона.

Помимо подачи в составе сырных тарелок и канапе, твердые сыры широко применяются в европейской кухне как важная составляющая паст, салатов, соусов, супов, фондю и выпечки.

Выгодное предложение

Выдержанные сыры «Николаевских сыроварен» уже получили доверие и признание представителей HoReCa и розничных покупателей Юга России. В преддверии Нового года эти продукты можно встретить в составах блюд из меню многих южных ресторанов. Для дегустации за домашним столом один из сыров премиальной линейки - Emmental Gold - можно будет приобрести по сниженной цене. Десять дней до Нового года и все зимние каникулы в фирменных магазинах «Агрокомплекс Выселковский» на этот продукт будет действовать скидка 20%*.

* Срок акции: 20.12.2022-09.01.2023 г.. Условия акции уточняйте у продавцов. Количество товара ограничено. Акция действует по бонусной карте «Агрокомплекс Выселковский»