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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:33

Студенты Майкопского университета стали победителями Всероссийского молодежного форума

Награждение прошло в Москве
Валерия ГОДОВНИКОВА
Студентки Майкопского государственного технологического университета Фарида Мстоева и Анна Горковенко стали победителями Всероссийского молодежного форума. Фото: пресс-служба МГТУ

Студентки Майкопского государственного технологического университета Фарида Мстоева и Анна Горковенко стали победителями Всероссийского молодежного форума. Фото: пресс-служба МГТУ

Студентки Майкопского государственного технологического университета Фарида Мстоева и Анна Горковенко стали победителями Всероссийского молодежного форума «Твой ход-2022». Награждение чемпионок проходило в Москве.

- Их авторские проекты - «Образование+» и «Творчество в каждом» получили высокую оценку жюри. Первый проект направлен на изучение надпрофессиональных компетенций в области архитектуры. В рамках второго предполагается проведение лекций и мастер-классов, нацеленных на приобретение надпрофессиональных навыков и профориентацию, - рассказали в пресс-службе МГТУ Адыгеи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала, что шесть студентов Майкопского университета победили в конкурсе «Студенческий стартап». Каждый из них получит миллион рублей.