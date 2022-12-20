Студенты Майкопского университета стали победителями Всероссийского молодежного форума

Студентки Майкопского государственного технологического университета Фарида Мстоева и Анна Горковенко стали победителями Всероссийского молодежного форума. Фото: пресс-служба МГТУ

Студентки Майкопского государственного технологического университета Фарида Мстоева и Анна Горковенко стали победителями Всероссийского молодежного форума «Твой ход-2022». Награждение чемпионок проходило в Москве.

- Их авторские проекты - «Образование+» и «Творчество в каждом» получили высокую оценку жюри. Первый проект направлен на изучение надпрофессиональных компетенций в области архитектуры. В рамках второго предполагается проведение лекций и мастер-классов, нацеленных на приобретение надпрофессиональных навыков и профориентацию, - рассказали в пресс-службе МГТУ Адыгеи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала, что шесть студентов Майкопского университета победили в конкурсе «Студенческий стартап». Каждый из них получит миллион рублей.