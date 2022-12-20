На Кубани в 2023 году построят газопроводы в 22 поселениях Фото из архива КП

На Кубани в 2023 году построят газопроводы в 22 поселениях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В населенных пунктах планируют проложить около 185 километров подводящих и распределительных сетей.

- Газ появится в 22 населенных пунктах края. В их число войдут те поселки, где газопровода не было, и те, которые газифицированы только частично, - отметил замглавы региона Андрей Прошунин.

Подводящий газопровод, в частности, проложат к хутору Кубанскому в Белореченском районе. Газифицировать в регионе также планируют станицу Подгорную Отрадненского района, населенные пункты в Анапе, Апшеронском, Ейском, Калининском, Кореновском, Крыловском, Крымском, Мостовском, Отрадненском, Кавказском и Успенском муниципалитетах.

Напомним, жителям газифицированных поселений доступна программа бесплатной догазификации до границ земельного участка. Заявления принимают через «Госуслуги», сайт Единого оператора газификации и сайты газораспределительных организаций.