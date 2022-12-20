Выборы в Молодежный парламент Краснодара пройдут 24 декабря. Избирательные участки откроются в 10:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заявление на участие в выборах подали 128 жителей краевого центра в возрасте от 16 до 35 лет. По итогам голосования в Молодежный парламент пройдут 52 кандидата.

В Прикубанском округе избирательный участок откроется в Зале заседаний администрации по улице Атарбекова, 43, в Карасунском – в Актовом зале администрации по улице Селезнева, 244. В Западном округе голосование стартует по проспекту Чекистов, 31, а в Центральном – в Зале заседаний администрации по улице Ставропольской, 77.

Напомним, молодежный парламент - консультативно-совещательный орган, созданный при городской Думе города Краснодара.