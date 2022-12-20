На Кубани за сутки COVID-19 заболели 43 человека, в том числе трое детей Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 43 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у троих детей, самому младшему из которых девять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 13 положительных результатов, в Сочи - 5, в Кавказском и Северском районах - по 4, в Приморско-Ахтарском и Кущевском - по 3. По два пациента прибавилось в Ейском и Павловском муниципалитетах , по одному - в Апшеронском, Гулькевичском, Каневском, Новокубанском, Тихорецком, Геленджике и Новороссийске.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. С выздоровлением в регионе за сутки выписали 65 пациентов.