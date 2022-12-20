Жители Прикубанского округа Краснодара частично остались без света из-за аварии Фото из архива КП

Жители Прикубанского округа Краснодара частично остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключена ПС «ТГ-102» и 10 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Яна Полуяна, Совхозной, Образцова. Без электроэнергии остаются и жители улиц Ковалева, Симиренко и Атарбекова.

На месте работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.