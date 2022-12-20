Фотовыставка Дмитрия Войнова откроется в Адыгее 27 декабря

В Адыгее откроется фотовыставка «Мой мир» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Адыгее откроется персональная выставка фотографа Дмитрия Войнова «Мой мир». Посмотреть на работы можно в Северокавказском филиале Государственного музея народов Востока с 27 декабря.

- Представленные фотографии дадут возможность зрителю погрузиться в удивительный мир фотохудожника и посмотреть на него через призму объектива, - рассказали в пресс-службе музея. - Он обладает способностью увидеть красоту в привычном и непримечательном, заметить смешное в обыденном.

Работы будут представлены в разных жанрах. Среди них - портреты, пейзажи и натюрморты. Всего посетители увидят 100 кадров, сделанных фотографом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Дмитрий Войнов стал победителем фотоконкурса «СТО лиц в объективе». Мероприятие состоялось в рамках 100-летия государственности Адыгеи.