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НовостиОбщество20 декабря 2022 9:33

Жители Адыгеи 214 раз за сутки сообщали в полицию о происшествиях

Выявлено 253 нарушения дорожных правил
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее за сутки задержали пять пьяных водителей

В Адыгее за сутки задержали пять пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 214 сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано 11 преступлений. Восемь из них раскрыто.

- У жителей Адыгеи один раз изымались наркотики. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина, а также выявлено 10 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок., - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека пострадали. Задержаны пять пьяных водителей.