В Краснодаре создадут портал для подачи заявлений на нанесение граффити Фото: krd.ru

В Краснодаре создадут портал для подачи заявлений на нанесение граффити. Оптимизацию стрит-арт пространства в краевом центре обсудили на совещании под руководством мэра Евгения Наумова.

Так, в городе готовят проект постановления, которое поможет регулировать нанесение и согласование граффити на внешних поверхностях зданий. Специальная комиссия будет согласовывать предлагаемые изображения с учетом специфики строений.

В Краснодаре также создадут общегородской интернет-портал «Стрит-арт проекты». Уличные художники смогут подавать на платформе заявления на нанесение граффити-изображения. Кроме того, на сайте разместят реестры изображений, зданий, на которых возможно нанести граффити-изображении, и список граффити-художников.

В краевом центре также планируют создать дополнительные зоны для граффити. Уличные художники смогут наносить здесь изображения без согласования. Сейчас такие места расположены на улицах Сормовской, Рождественской Набережной и на Затоне.

Отмечается, что в 2023 году в Краснодаре пройдет конкурс на раскрашивание 19 трансформаторных подстанций и фасадов многоэтажек. Победители смогут нанести рисунки с апреля по октябрь.

- Анализ работы не только нашего города, но и всего мира показывает, что по сути хулиганство и вандализм нам не устранить полностью. Вместе с тем, безусловно, эту проблему оставлять мы не имеем права, и нам необходимо сконцентрироваться на двух направлениях. Одно из них - активизация выявления и пресечения хулиганства, второе - разъяснительная работа, - отметил первый замглавы Краснодара Максим Слюсарев. - Важно понимать, что мы не собираемся вмешиваться в творческий процесс и вводить цензуру. Цель данной работы - сохранение зданий города от вандализма.