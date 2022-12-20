Полиция по горячим следам задержала подозреваемого из Краснодарского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее нашли и отправят под суд 26-летнего угонщика автомобилей. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого из Краснодарского края.

- 46-летний житель Теучежского района оставил на ночь свою машину во дворе многоквартирного дома. При этом двери в ней оказались незапертыми, а ключи остались в замке зажигания, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Как итог: утром следующего дня автовладелец не обнаружил своего транспорта на прежнем месте.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», полиция оперативно задержала подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.