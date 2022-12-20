В семи школах Кубани на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли отдельные классы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В семи школах Кубани на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли отдельные классы. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным министерства образования, науки и молодежной политики региона, в настоящее время занятия не посещают частично ученики школ в Динском и Красноармейском районе – по два учреждения в каждом муниципалитете.

Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ решено перевести на дистанционное обучение и некоторые классы в трех школах Сочи, Краснодара и Горячего Ключа.

- Полностью закрытых школ в регионе нет, - уточнили в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, классы закрывают на карантин, если хотя бы 20% учеников не ходят на занятия по болезни.