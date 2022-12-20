Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина похитил и продал пять люксовых иномарок на 17 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Потерпевшие владельцы машин сообщили в полицию о том, что на их объявления откликнулся работник автосалона. Мужчина предложил помочь с продажей иномарок. Они, в свою очередь, согласились, приехали в салон и оставили автомобили Audi A5, Audi Q7, Mercedes Benz, Toyota RAV4 и Porsche Boxster.

Однако спустя оговоренный срок сделки работник закрыл автосалон и перестал выходить на связь. Ущерб составил около 17 миллионов рублей.

После сообщения в полицию 37-летнего подозреваемого краснодарца задержали. Оказалось, что он успел продать машины третьим лицам, а деньги оставил себе.

В настоящее время на мужчину заведено уголовное дело.