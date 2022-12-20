На Кубани дополнительно введут в эксплуатацию около 8 тысяч гектаров мелиоративных земель

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел сегодня еженедельную планерку, на которой депутаты обсудили эффективность вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и дальнейшее развитие мелиоративного комплекса Кубани.

Обращаясь к коллегам, руководитель регионального парламента напомнил, что сейчас отечественному агропрому очень важно обеспечить эффективное и рациональное использование выделенных для сельхознужд земель.

«Земли сельхозназначения - особый приоритет для Кубани. Мы все прекрасно понимаем, что в таком субъекте, как наш край, таких земель не станет больше. И наша самая главная задача - максимально эффективно их использовать. Особенно это актуально в свете поручений президента Российской Федерации по импортозамещению и обеспечению жителей региона высококачественным продовольствием»», - сказал Юрий Бурлачко.

В ходе рассмотрения главного вопроса участники планерки обсудили тему выращивания сельхозкультур на тех мелиорируемых землях, которые предусмотрены для ввода в эксплуатацию в нынешнем году, предполагаемую площадь сева риса на следующий год с учетом ситуации на Федоровском гидроузле. Подробно депутаты остановились на сохранении в регионе лесополос – главных защитных мелиоративных насаждений. Сейчас они требуют большего ухода, поскольку многим лесопосадкам уже более 30, а то и 40 лет.