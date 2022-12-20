Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 11:15

На очередной сессии ЗСК, которая пройдет 22 декабря, депутаты рассмотрят порядка 30 вопросов

О том, что еще станет предметом обсуждения парламентариев на сессии, рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко
Наталья ИЛЬИНОВА

Депутаты оценят ход реализации ряда краевых законов и госпрограмм, внесут поправки в нормативные правовые акты, регулирующие развитие на Кубани соцсферы и сектора экономики. О том, что еще станет предметом обсуждения парламентариев на сессии, рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Сейчас очень важно не только оперативно реализовывать в жизнь новые законодательные инициативы, но и адаптировать к современным реалиям действующую нормативную правовую базу, вести, как и прежде, тщательный депутатский контроль за исполнением ранее утвержденных документов. На сессии мы примем ряд постановлений. Одно из них - по реализации региональной госпрограммы «Развитие образования». В повестке дня и другие вопросы, касающиеся, к примеру, дальнейшей газификации населенных пунктов Кубани, состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения, а также иных важных для будущего региона аспектов», - заключил Юрий Бурлачко.