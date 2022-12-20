На очередной сессии ЗСК, которая пройдет 22 декабря, депутаты рассмотрят порядка 30 вопросов

Депутаты оценят ход реализации ряда краевых законов и госпрограмм, внесут поправки в нормативные правовые акты, регулирующие развитие на Кубани соцсферы и сектора экономики. О том, что еще станет предметом обсуждения парламентариев на сессии, рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Сейчас очень важно не только оперативно реализовывать в жизнь новые законодательные инициативы, но и адаптировать к современным реалиям действующую нормативную правовую базу, вести, как и прежде, тщательный депутатский контроль за исполнением ранее утвержденных документов. На сессии мы примем ряд постановлений. Одно из них - по реализации региональной госпрограммы «Развитие образования». В повестке дня и другие вопросы, касающиеся, к примеру, дальнейшей газификации населенных пунктов Кубани, состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения, а также иных важных для будущего региона аспектов», - заключил Юрий Бурлачко.