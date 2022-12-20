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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:18

ДК «Келермесский после капремонта на 18 млн рублей открыли в Адыгее

На открытие гостей ждала насыщенная программа
Валерия ГОДОВНИКОВА
Здание дома культуры оставалось не тронутым с 1953 года. Фото: пресс-служба администрации Гиагинского района

Здание дома культуры оставалось не тронутым с 1953 года. Фото: пресс-служба администрации Гиагинского района

В Гиагинском районе Адыгеи открыли дом культуры «Келермесский». На капремонт ДК было направлено более 18 млн рублей.

- Процесс ремонта фасада здания жители наблюдали ежедневно. А какая стала прилегающая территория, а сцена, - отметили вв пресс-службе администрации Гиагинского района. -Надеемся жители в ожидании и предвкушении первых уличных гуляний.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», здание оставалось не тронутым с 1953 года. Спустя 69 лет отремонтировали не только внешний вид помещения и прилегающей территории. Внутрь приобрели новое современное оборудование для проведения занятий и выступлений.