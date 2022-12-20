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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:44

Новый региональный сосудистый центр открыли в Лабинском районе Кубани

Врачи провели первую операцию по коронарному вмешательству
Светлана ОВДЕЙ
Новый региональный сосудистый центр открыли в Лабинском районе Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый региональный сосудистый центр открыли в Лабинском районе Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый региональный сосудистый центр открыли в Лабинском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Центр оборудовали в Лабинской ЦРБ. В медучреждение поставили оборудование по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Здесь, в частности, установили ангиографический комплекс и дополнительные аппараты.

Отмечается, что врачи провели первую операцию по коронарному вмешательству.

- Теперь пациенты смогут рассчитывать на самый высокий уровень оказания специализированной кардиологической помощи в максимально сжатые сроки, - сказал министр регионального здравоохранения Евгений Филиппов.