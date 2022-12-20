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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:52

Более 22 тысяч жителей Адыгеи прошли диспансеризацию после COVID-19

Пройти обследования можно не ранее, чем после 60 дней со дня выздоровления
Валерия ГОДОВНИКОВА
Профилактические исследования проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Профилактические исследования проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 22 тысяч жителей Адыгеи прошли диспансеризацию после COVID-19. Профилактические исследования проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров позволяет оценить свои жизненно важные показатели не только на текущий момент, но и в динамике нескольких лет, - рассказала «КП» - Кубань» начальник отдела лечебно-профилактической помощи населению Санят Кушхова.

Углубленную диспансеризацию после коронавируса можно пройти после 60 дней со дня выздоровления. Всего медосмотры с начала года в Адыгее прошли 200 476 человек.