Профилактические исследования проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 22 тысяч жителей Адыгеи прошли диспансеризацию после COVID-19. Профилактические исследования проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров позволяет оценить свои жизненно важные показатели не только на текущий момент, но и в динамике нескольких лет, - рассказала «КП» - Кубань» начальник отдела лечебно-профилактической помощи населению Санят Кушхова.

Углубленную диспансеризацию после коронавируса можно пройти после 60 дней со дня выздоровления. Всего медосмотры с начала года в Адыгее прошли 200 476 человек.