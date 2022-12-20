Движение ограничат в связи с проведением благотворительной акции Фото из архива КП

В Краснодаре временно перекроют участок улицы Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, водители не смогут проехать по улице Гоголя от улицы Красноармейской до улицы Красной 21, 22 декабря и 6 января. В эти дни в краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко пройдет благотворительная акция «Подарок деда Мороза».

Уточняется, что движение для автомобилистов перекроют с 06:00 и до окончания акции. А 20, 21 декабря и 5 января с 22:00 и до окончания акции участок улицы освободят от припаркованных машин.

- Водителей просят быть внимательными и скорректировать свой маршрут заранее, - добавили в мэрии краевого центра.