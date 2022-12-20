Завершены поиски пропавших без вести школьников 11 и 14 лет в Краснодаре Фото из архива КП
В Краснодаре завершены поиски пропавших без вести школьников 11 и 14 лет. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.
Напомним, мальчики ушли из дома 17 декабря, но так и не вернулись. После того как дети исчезли и перестали выходить на связь, родители обратились за помощью к волонтерам.
Спустя несколько дней 11-летнего и 14-летнего школьников удалось найти.
- Найдены, живы, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.
Где все это время находились пропавшие дети, волонтеры не уточняют.