Администрация планирует открыть все горнолыжные трассы курорта уже 23 декабря. Фото: Андрей АБРАМОВ

Синоптики прогнозируют сильные снегопады в горах Сочи. Белые хлопья обильно посыпятся с 26 по 30 декабря.

К слову, эксперты отмечают, что проблем с катанием на новогодние праздники не будет. Высота сугробов уже составляет 127 сантиметров. Администрация планирует открыть все горнолыжные трассы курорта уже 23 декабря.

Туристов с каждым днем становится все больше на горнолыжных курортах Сочи. За сутки снежный покров увеличивается минимум на семь сантиметров.

- Сегодня ясно и морозно! Одевайтесь теплее при подъеме на вершины, - предупреждают горнолыжные курорты.