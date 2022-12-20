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НовостиОбщество20 декабря 2022 12:41

6000 рублей выплатит житель Адыгеи за оскорбление женщины в соцсетях

Жительница Белореченского района обратилась в прокуратуру после конфликта в интернете
Валерия ГОДОВНИКОВА
За публичное оскорбление прокуратура привлекла жителя Адыгеи к административной ответственности

За публичное оскорбление прокуратура привлекла жителя Адыгеи к административной ответственности

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Адыгеи понесет ответственность за сказанное с интернете. Мужчине назначили штраф за оскорбление женщины.

- В сентябре текущего года в группе объявлений в социальной сети между заявительницей и жителем Красногвардейского района произошел конфликт, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. - В ходе которого мужчина написал в адрес женщины сообщение с оскорблениями, чем публично унизил ее честь и достоинство в неприличной форме.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по решению прокуратуры мужчину привлекли к административной ответственности. За публичные оскорбления он заплатит 6000 рублей.