6000 рублей выплатит житель Адыгеи за оскорбление женщины в соцсетях

За публичное оскорбление прокуратура привлекла жителя Адыгеи к административной ответственности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Адыгеи понесет ответственность за сказанное с интернете. Мужчине назначили штраф за оскорбление женщины.

- В сентябре текущего года в группе объявлений в социальной сети между заявительницей и жителем Красногвардейского района произошел конфликт, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. - В ходе которого мужчина написал в адрес женщины сообщение с оскорблениями, чем публично унизил ее честь и достоинство в неприличной форме.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по решению прокуратуры мужчину привлекли к административной ответственности. За публичные оскорбления он заплатит 6000 рублей.