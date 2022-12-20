Вакцинация от гриппа в регионе практически завершена Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор Кубани прокомментировал заболеваемость гриппом в регионе. В настоящее время ситуация в регионе остается на неэпидемическом уровне.

- Тем не менее еженедельно мы отмечаем прирост заболеваемости, незначительный, он идет не в разах - примерно 15-16 % каждую неделю. Но заболеваемость постепенно увеличивается, - сказала замглавы Роспотребнадзора Краснодарского края Татьяна Гречаная.

Отмечается, что в нынешний эпидсезон в регионе начали заранее выявлять случаи заболевания гриппом. Сейчас дети и взрослые болеют в одинаковой пропорции. Тяжелых и летальных случаев заболевания в крае на сегодняшний день не зарегистрировано.

В связи со спокойной эпидемиологической обстановкой вводить ограничения в регионе не планируют.

- Но мы рекомендуем в местах массового скопления людей, транспорте использовать маски, особенно если вы ощущаете начальные признаки заболевания, - отметила Татьяна Гречаная. - И, конечно же, основной мерой профилактики гриппа является вакцинация, в крае она практически завершена, привито более половины населения.

Уточняется, что вакцинироваться от гриппа можно в оставшиеся дни декабря и в первую декаду января.