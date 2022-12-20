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НовостиОбщество20 декабря 2022 13:55

В Белореченске по нацпроекту обновили центральную площадь

Здесь подготовили новую музыкальную зону, установили скамейки и столы для пикника
Светлана ОВДЕЙ
Обновленная площадь в центре Белореченска Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Обновленная площадь в центре Белореченска Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Белореченске по нацпроекту обновили центральную площадь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На площади имени 50-летия Советской власти подготовили новую музыкальную зону для мероприятий, скейт-площадку, пространство для детей и подростков, установили скамейки, столы для пикника и теневой фонтан. Кроме того, общественную территорию озеленили.

- Уверен, обновленная площадь станет излюбленным местом взрослых и детей, - отметил временно и.о. министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Напомним, в 2021 году Белореченск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города».