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НовостиОбщество20 декабря 2022 14:10

Спортшколы Курганинского района Кубани получили новые автобусы по нацпроекту

Транспорт закупили для учреждения олимпийского резерва им. Н.И. Нефедова и спортшколы № 2
Светлана ОВДЕЙ
Спортшколы Курганинского района Кубани получили новые автобусы по нацпроекту

Спортшколы Курганинского района Кубани получили новые автобусы по нацпроекту

Спортивные школы Курганинского района Кубани получили новые автобусы. Транспорт для учреждений закупили по нацпроекту «Демография».

В августе 2022 года автобус ГАЗель Next А69 R52 приобрели для спортшколы олимпийского резерва им. Н.И. Нефедова. Транспорт рассчитан на 19 мест.

Второй автобус получила спортивная школа № 2, в которой занимаются юные футболисты муниципалитета.

- Материально-техническая база спортивных учреждений муниципалитета улучшается постоянною Развитие детского спорта, достижение юными спортсменами высоких результатов зависит, в том числе, и от того, в каких условиях ребята тренируются, как они добираются к местам проведения соревнований, - отметил глава Курганинского района Андрей Ворушилин.