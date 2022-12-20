Спортшколы Курганинского района Кубани получили новые автобусы по нацпроекту

Спортивные школы Курганинского района Кубани получили новые автобусы. Транспорт для учреждений закупили по нацпроекту «Демография».

В августе 2022 года автобус ГАЗель Next А69 R52 приобрели для спортшколы олимпийского резерва им. Н.И. Нефедова. Транспорт рассчитан на 19 мест.

Второй автобус получила спортивная школа № 2, в которой занимаются юные футболисты муниципалитета.

- Материально-техническая база спортивных учреждений муниципалитета улучшается постоянною Развитие детского спорта, достижение юными спортсменами высоких результатов зависит, в том числе, и от того, в каких условиях ребята тренируются, как они добираются к местам проведения соревнований, - отметил глава Курганинского района Андрей Ворушилин.