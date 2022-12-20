Проект досугового центра в ТРЦ «Новый горизонт» Краснодара прошел госэкспертизу Фото: cian.ru

Проект досугового центра в ТРЦ «Новый горизонт» Краснодара прошел госэкспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По проекту на четвертом и пятом этажах ТРЦ по улице им. Тюляева, 2 подготовят два кинозала почти на 100 мест каждый, один киноконцертный зал и детскую киношколу по созданию фильмов. По поручению главы города сейчас в Краснодаре будут определять источник финансирования работ.

- В городе катастрофически не хватает учреждений дополнительного образования детей, центров досуга. У нас очередь в детские школы искусств и художественные школы - как конкурс в престижные московские вузы! – отметил Евгений Наумов. - Нужно срочно решать эти вопросы, чтобы мы могли предложить детям, где и чем им заниматься.