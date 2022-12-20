Во время ссоры подросток достал нож и несколько раз ударил им приятеля Фото из архива КП

В Сочи подростки устроили поножовщину в бургерной. На подозреваемого 17-летнего парня завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло 14 декабря в одном из ресторанов общепита на улице Навагинской. 17-летний и 18-летний приятели отдыхали здесь с компанией. Но в какой-то момент между парнями завязалась ссора. Во время конфликта 17-летний подросток достал нож и несколько раз ударил им приятеля в лицо, туловище и предплечье.

Очевидцы и работники заведения вызвали на место скорую помощь. Пострадавшего парня госпитализировали, сейчас он продолжает лечение.

Тем временем подозреваемый подросток опрошен следователем. По решению суда парня с учетом возраста посадили под домашний арест.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выясняются причины и условия совершения подростком противоправных действий, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.