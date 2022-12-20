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НовостиОбщество20 декабря 2022 15:36

В Краснодаре прошел форум «ЮГ.TECH»

Мероприятие провели в формате телемоста
Мария ЧАЛАЯ
Прошел форум с основателями технологических стартапов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Прошел форум с основателями технологических стартапов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре прошел форум «ЮГ.TECH». Его провели в формате телемоста из краевой столицы и Сочи. За трансляцией наблюдало 250 участников.

- Год завершается значимым мероприятием для технологического развития региона. На форуме собрались люди, которые уже имеют готовый стартап. Также те, кто желает запустить свой продукт, - сообщила исполнительный директор регионального Фонда развития инноваций Ольга Лукашева.

Уточняется, что 10 команд в рамках форума представили свои продукты четырем венчурным и частным инвесторам. Кроме того, спикеры рассказали о внедрение искусственного интеллекта в бизнес. О своих историях успеха и дали практические советы по развитию технологических проектов.