Прошел форум с основателями технологических стартапов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре прошел форум «ЮГ.TECH». Его провели в формате телемоста из краевой столицы и Сочи. За трансляцией наблюдало 250 участников.

- Год завершается значимым мероприятием для технологического развития региона. На форуме собрались люди, которые уже имеют готовый стартап. Также те, кто желает запустить свой продукт, - сообщила исполнительный директор регионального Фонда развития инноваций Ольга Лукашева.

Уточняется, что 10 команд в рамках форума представили свои продукты четырем венчурным и частным инвесторам. Кроме того, спикеры рассказали о внедрение искусственного интеллекта в бизнес. О своих историях успеха и дали практические советы по развитию технологических проектов.