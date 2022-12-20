В Красноармейском районе открыли новый ФАП. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в хуторе Крикуна открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Он стал самым большим ФАПом в муниципалитете. Здание возводили по нацпроекту «Здравоохранение».

- Появления этого медицинского пункта местные жители ждали давно. Ранее они получали медпомощь в старом здании. Оно нуждалось в ремонте. В новый ФАП за помощью смогут обращаться жители четырех хуторов. Это примерно 1600 взрослых и 400 детей, - сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что подготовлены кабинет фельдшера. Также процедурный и женский смотровой кабинет. Все они оснащены современным оборудованием.