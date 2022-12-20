В Выселковском районе отремонтировали библиотеку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Выселковском районе Кубани отремонтировали библиотеку. Работы выполнили по поручению Вениамина Кондратьева. С просьбой об этом к губернатору обращались жители муниципалитета.

- Библиотеки продолжают пользоваться большой популярностью среди детей и взрослых. Особенно в сельских поселениях. По просьбе жителей в 2022 году привели в порядок детскую и взрослую Выселковскую библиотеку. В здании капитально отремонтировали читальные залы. Также закупили новые книги, - сообщил губернатор Кубани.

Уточняется, что в помещении уже отремонтировали стены, пол и потолки. Также заменили проводку, системы отопления и водоснабжения.

Планируется, что в 2023 году в здании отремонтируют фасад и входную группу.