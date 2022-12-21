Узнали, где будут отключения света в Сочи 21 декабря 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 21 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- Света не будет на улицах: Гастелло, Прибрежная, Просвещения, Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Каспийская, Бакинская, Николаевская, Псебайская, Тульская, Абовяна. Также в переулках Прибрежный, Абовяна, Южный, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Отключение пройдут и на улицах Макаренко, Голенева, Рахманинова, Пирогова, Бамбуковая, Мусин-Пушкинская балка, Джапаридзе, СНТ «Каштан», СНТ «Здоровье». Кроме того, на улицах Пластунская, Леселидзе, Фундучная, Невская, Альпийская, Тихорецкая, Солоники.

Электричества не будет и в поселке Вардане на улицах Широкая, Рассветная и в переулке Огородный.