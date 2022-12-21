Погода в Адыгее 21 декабря 2022: ночью температура опустится до -4°C

Узнали, какой будет погода в Адыгее 21 декабря 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 21 декабря 2022.

В Майкопе на 21 декабря прогнозируют облачную погоду, без осадков. Воздух прогреется в этот день до +6°C. Ветер южный, 2 м/с. К вечеру температура опустится до -4°C.Местами ожидается прояснение. Ветер южный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +6°C. Ветер восточный, 1 м/с. Осадков в этот день не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до -4°C. Ветер южный, 2 м/с.