Фильм «Сердце пармы», ANNA ASTI, сериал «Тетя Марта»: победители юбилейной премии «Самый ОК» 2022 года

Лауреаты премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки

Ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов в эфире собственного онлайн-шоу «ОК на связи!» подвели итоги пятой премии лучшего контента «Самый ОК». Победителей выбирали путем народного голосования в пяти номинациях: фильм, сериал, шоу, хит и блог 2022 года.

В номинации «Фильм года» победила картина «Сердце пармы». Сериал года – «Тетя Марта» от телеканала СТС, история восьмилетней девочки, в одиночку справляющейся с жизненными трудностями. Победителем в номинации «Шоу года» стал проект Первого канала «Голос. Дети». Он регулярно попадал в число номинантов: в 2021 году проекту не хватило 1% до победы. В этом году в номинации «Шоу года» до последнего шла борьба между проектами ТНТ «Импровизация», «России 1» «Песни от всей души» и Первого канала «Голос. Дети».

Хитом года пользователи выбрали песню «По барам» певицы ANNA ASTI. Среди блогов ОК лучшим признан «Оскар и Плюша»: он посвящен жизни четырех друзей – лабрадоров Оскара и Джонни, кошек Плюши и Нюши. Блог появился только в этом году, но за короткое время стал фаворитом аудитории. Тема животных входит в топ самых популярных категорий в ОК.

Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!», которое за десять дней посетили более 300 тысяч пользователей. Голосование за звание лучшего длилось с 5 по 15 декабря – отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.

Результаты премии «Самый ОК»*:

«Фильм года»:

«Сердце пармы» 43%

«Многоэтажка» 20%

«Молодой человек» 15%

«Аманат» 10%

«Ника» 9%

«Хит года»:

ANNA ASTI «По барам» 25%

ALEKS ATAMAN и FINIK «Снежинки» 22%

Artik & Asti «Гармония» 19%

Kamazz «Как ты там» 17%

Ольга Серябкина «Бывшие» 15%

«Сериал года»:

«Оффлайн» 6%

«Жиза» 14%

«Триггер 2» 27%

«Нулевой пациент» 17%

«Тетя Марта» 33%

«Шоу года»:

«Голос. Дети» 24%

«Импровизация» 23%

«Песни от всей души» 22%

«Ты супер!» 18%

«Битва поколений» 9%

«Блог года»:

«Оскар и Плюша» 43%

«Просто с Марией» 18%

«Неугомонная» 15%

«Популярная наука» 13%

«Варламов» 8%

Лауреаты премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.

Одноклассники в пятый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней участвуют самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. В этом году в премию вернулась номинация «Блог года».

*Публичные результаты премии на сайте и подсчет голосов участников голосования округляется в большую сторону до целых значений