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НовостиОбщество21 декабря 2022 6:11

Фильм «Сердце пармы», ANNA ASTI, сериал «Тетя Марта»: победители юбилейной премии «Самый ОК» 2022 года

Хитом года пользователи выбрали песню «По барам»
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Лауреаты премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки

Лауреаты премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки

Ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов в эфире собственного онлайн-шоу «ОК на связи!» подвели итоги пятой премии лучшего контента «Самый ОК». Победителей выбирали путем народного голосования в пяти номинациях: фильм, сериал, шоу, хит и блог 2022 года.

В номинации «Фильм года» победила картина «Сердце пармы». Сериал года – «Тетя Марта» от телеканала СТС, история восьмилетней девочки, в одиночку справляющейся с жизненными трудностями. Победителем в номинации «Шоу года» стал проект Первого канала «Голос. Дети». Он регулярно попадал в число номинантов: в 2021 году проекту не хватило 1% до победы. В этом году в номинации «Шоу года» до последнего шла борьба между проектами ТНТ «Импровизация», «России 1» «Песни от всей души» и Первого канала «Голос. Дети».

Хитом года пользователи выбрали песню «По барам» певицы ANNA ASTI. Среди блогов ОК лучшим признан «Оскар и Плюша»: он посвящен жизни четырех друзей – лабрадоров Оскара и Джонни, кошек Плюши и Нюши. Блог появился только в этом году, но за короткое время стал фаворитом аудитории. Тема животных входит в топ самых популярных категорий в ОК.

Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!», которое за десять дней посетили более 300 тысяч пользователей. Голосование за звание лучшего длилось с 5 по 15 декабря – отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.

Результаты премии «Самый ОК»*:

«Фильм года»:

«Сердце пармы» 43%

«Многоэтажка» 20%

«Молодой человек» 15%

«Аманат» 10%

«Ника» 9%

«Хит года»:

ANNA ASTI «По барам» 25%

ALEKS ATAMAN и FINIK «Снежинки» 22%

Artik & Asti «Гармония» 19%

Kamazz «Как ты там» 17%

Ольга Серябкина «Бывшие» 15%

«Сериал года»:

«Оффлайн» 6%

«Жиза» 14%

«Триггер 2» 27%

«Нулевой пациент» 17%

«Тетя Марта» 33%

«Шоу года»:

«Голос. Дети» 24%

«Импровизация» 23%

«Песни от всей души» 22%

«Ты супер!» 18%

«Битва поколений» 9%

«Блог года»:

«Оскар и Плюша» 43%

«Просто с Марией» 18%

«Неугомонная» 15%

«Популярная наука» 13%

«Варламов» 8%

Лауреаты премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.

Одноклассники в пятый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней участвуют самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. В этом году в премию вернулась номинация «Блог года».

*Публичные результаты премии на сайте и подсчет голосов участников голосования округляется в большую сторону до целых значений