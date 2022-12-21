Авиакомпания открыла продажи билетов на летние рейсы из Хабаровска в Сочи

Полеты будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и субботам. Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания iFly Airlines открыла продажи билетов на летние рейсы из Хабаровска в Сочи. Самолеты начнут летать с 10 июня 2023 года. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330-200 на 345 и 370 кресел. Полеты будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и субботам.

- В четверг вылет из Хабаровска в 06:25 часов, а прибытие в Сочи - в 08:50 часов. По субботам самолет на курорт будет отправлять в 12:50 часов, а прибытие в 15:20, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.

К слову, время полета составляет около девяти часов. Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, стоимость билетов начинается от 20 тысяч рублей.